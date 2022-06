Uma cozinha compacta com um toque industrial

Quando se mora em um apartamento é normal ter uma cozinha compacta, pois o seu objetivo é que seja funcional e confortável para atender todas as necessidades do morador. Afinal, não é novidade que contudo, o ambiente esteja cada vez mais reduzido e, portanto, cada vez mais caro, principalmente nas grandes cidades. Então, atender aos desejos de todos é uma tarefa um pouco difícil, mas não para os profissionais especializados em criar espaços divinos.

No entanto, saiba que essa falta de espaço não é o fim do mundo, apenas um novo desafio para compor um belo ambiente, pois no final das contas a praticidade e a funcionalidade andam de mãos dadas com a otimização de cada cômodo, principalmente em uma cozinha.

Hoje vamos passear por uma cozinha que não é grande, nem muito pequena, mas que foi equipada com ideias cheias de funções, além de soluções geniais de design moderno com um toque industrial. Agora, vamos conferir!