Inspirações para o telhado: 6 ideias sensacionais!

Neste exemplo vemos uma cobertura em bambu, que é suportada por vigas de madeira verticais mais grossas e mais finas no sentido horizontal. Por cima das vigas foram colocadas vários painéis de bambu, que irão proteger do sol intenso a família enquanto saboreiam uma deliciosa refeição. Este revestimento permite alguma entrada de luz ao mesmo tempo que cria sombra, além de ser uma solução amiga do ambiente e do estilo rústico.