A cobertura planejada para uma família de sorte

Elegância e arte são características notórias da sala de jantar. O quadro colorido ao fundo traz personalidade, modernidade e um toque mais despojado ao cenário, funcionando como centro de atenção durante as refeições para influenciar conversas mais criativas.

A mesa com tampo de vidro reflete leveza e elegância, sendo completada com cadeiras na cor branca que compõem com maestria a combinação no espaço.