Decorando casa para a Páscoa

A Páscoa é sempre aquela época do ano em que ainda se é possível aproveitar belos dias ensolarados, porém a temperatura se torna mais agradável e nós pensamos: lá se vai a dieta! Na época de Páscoa a comercialização dos famosos ovos de Páscoa, preenchem os comerciais de TV e os corredores dos supermercados. Porém, essa época é muito mais do que meros chocolates, a Páscoa é um ótimo momento para reflexão e para decorar a casa. No Brasil, nós infelizmente não temos costumes culturais como pintar os ovos e esconde-los para as crianças procurarem. Realmente, uma pena, mas isso não significa que você não possa tornar a Páscoa um momento, mágico e especial para os seus filhos, sobrinhos ou netinhos. Para ajudar você com inspirações para uma Páscoa mais que especial, nós trouxemos algumas ideias de decoração.

Refresque o ambiente com o delicado toque de cores pastel, texturas, flores e tudo mais que possa deixar a decoração mais divertida, as crianças adoram. Veja!