Pequena casa de dois dormitórios vai te encantar

Esta sala é um caso à parte! Um destaque na decoração dessa bela casa.

Nela, o clássico - presente nas poltronas, por exemplo – se mistura com o moderno e colorido sofá. Com essa mescla de cores, estilos e com apenas móveis essenciais, a sala se parece muito com uma casinha de boneca, o vaso de flores em uma pequena mesa de centro apenas coroa esse estilo bonito e simples que dispensa qualquer sofisitcação.