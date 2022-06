9 vistas de casas imperdíveis

Obviamente, a localização é um elemento essencial para quem quer explorar as belezas naturais do espaço externo. Neste projeto, de Marília Veiga Interiores, localizado próximo a Parati, no Rio de Janeiro, o projeto de interiores buscou explorar as vistas deslumbrantes da paisagem serrana e da mata atlântica, com a utilização de amplos planos envidraçados móveis, que além das vistas, permitem também o aproveitamento da luz e ventilação naturais.