homify 360°: Uma jóia branca para habitar em Valinhos

No espaço gourmet, apesar do predomínio da cor branca e da integração com o espaço exterior e com a piscina, detalhes importantes e enriquecedores não passam despercebidos, como as luminárias com pendentes na cor café e as superfícies escuras das duas bancadas com detalhes em madeira. A integração espacial com as áreas sociais e com a área externa dão a este ambiente qualidades funcionais e visuais marcantes.