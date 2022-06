8 maneiras de decorar sua casa com luzinhas de Natal

Quando chega perto o Natal, não vemos a hora de decorar toda a casa com enfeites e outros itens típicos dessa época: árvore de natal, guirlandas, velas vermelhas e muitas miniaturas de papai-noel espalhadas por aí. Mas não se esqueça do exterior da casa!

Apesar de as visitas de fim de ano verem sua decoração bem pensada de dentro da casa, o exterior fica vísivel para todas as outras, por isso é legal decorá-lo para entrar no clima. As luzinhas de natal, em volta da casa e no jardim dão outra cara para a sua casa, e deixam-na linda durante a noite! Nesse livro de ideias, veja diferentes maneiras para decorar sua casa, desde os mais discretos aos que gostam de muita luz.