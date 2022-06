Casas modernas: 10 ideias para você decorar o seu lar com este estilo

O que fazer com o canto sob as escadas? A verdade é que este é um pequeno local, que não deixa muito espaço para soltar a imaginação. No entanto, você pode encontrar diferentes soluções. Que tal criar um pequeno jardim com pedras? Além de ser um canto acolhedor, a manutenção é simples é praticamente inexistente.

9 ideias fantásticas para aproveitar o espaço embaixo da escada!