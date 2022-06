Os segredos de uma cobertura duplex em São Paulo

A sala de estar aposta em linhas e cores modernas. Enquanto o sofá, o tapete e as mesinhas de centro têm cores mais discretas, as poltronas laranja e as almofadas amarelas conferem vitalidade ao espaço. A madeira volta com tudo no aparador sob a TV e no carrinho que, atrás do sofá, serve de bar. As linhas sinuosas do gesso branco no teto e a forma helicoidal da escada criam movimento no ambiente, que tem iluminação planejada e uma bela luminária de piso em metal. As paredes, como no hall, são em um cinza cimento, que traz modernidade ao espaço.