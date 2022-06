Reforma total: antes e depois de uma cozinha muito ultrapassada

Se você está cansado de sua cozinha atual e precisa de alguns bons conselhos para renová-la, não perca este livro de ideias com um interessante antes e depois de uma antiga cozinha. Este ambiente faz parte de um apartamento em Paris – uma cozinha de apenas 12 metros quadrados muita negligenciada e com um estilo bastante antiquado. Depois de uma transformação total feita pelo arquiteto Oliver Olindo, é o local perfeito para receber amigos e familiares. Ficou curioso com o resultado? Confira aqui!