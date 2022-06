A renovação da velha piscina do quintal deixou-a maravilhosa!

O revestimento é de um material que pode ser utilizado em piscinas sem importar a forma ou tamanho. No que diz respeito à instalação, ele pode ser colocado com um novo revestimento ou substituir o que já existe de maneira rápida e segura. A instalação é muito simples graças a um sistema de fixação mediante um perfil de sujeição que facilita a mudança do produto em qualquer momento.