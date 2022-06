Extensão de casas bem sucedidas

Anexos à estrutura original da sua casa são uma maneira eficiente de ampliar a área útil da sua residência e permanecer morando no mesmo lugar. Há inúmeros motivos para optar por esse tipo de modificação, seja para aumentar o valor de mercado da sua casa, o bairro em que vive ser bem localizado ou por se tratar do lugar em que você mora desde que nasceu. Com planejamento, gestão e uma boa equipe de arquitetos e empreiteiros é possível remodelar ou estender com o orçamento mais adequado ao seu bolso.

O trabalho para realizar uma mudança aliado à especulação imobiliária do mercado são fatores que contribuem para evitar o contratempo de sair do conforto do seu lar Além disso, manter uma reforma pode ser mais viável economicamente, levando em conta que se pode arquitetar o design ideal para ter a casa dos seus sonhos.

A parte mais difícil é planejar uma proposta de execução viável sem alto custo e ter um retorno do investimento. Mas se você se considera um visionário, arregace as mangas, siga as nossas dicas e mãos à obra.