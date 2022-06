5 maneiras para uma cozinha aconchegante

Hoje em dia, felizes são aqueles se não precisam se preocupar com espaço na hora de escolher o mobiliário. Para a grande maioria que mora em apartamento, cada vez mais é necessário, soluções criativas devido ao tamanho limitado da maior parte dos imóveis. Para aqueles com uma cozinha pequena, essa inspiração é ideal. Por traz do balcão, a cozinha ganhou um banco estendido, simples e uma mesa de madeira rústica. Com a intenção que deixar o ambiente alegre e mais leve, cadeiras com almofadas amarelas complementam o espaço.