Quartos infantis com design inovador

Ter crianças em casa é mais do que especial, desde a decoração até o momento em que eles começam a crescer e se desenvolver e a crescer. A cada fase que se passa, o quarto da criança vai evoluindo e passando por diversas alterações até a fase adulta.

Por mais que o universo da decoração mude se adapte à diferentes ideias e conceitos, a regra principal que ainda continua é a decoração de acordo com o sexo da criança. Esse paradigma permanece em muitos casos, mas se você gosta de alimentar a imaginação do seu filho e pensar fora do quadrado, nós temos alguns exemplos super divertidos que vão inspirar e alimentar a criatividade do seu filho.

Com tanta diversidade e possibilidade nas escolhas de texturas, cores e móveis que produzem efeitos único os quartos infantis estão cada vez mais diversos ecléticos e inovadores.

Hoje, a homify traz para vocês ideias de como deixar o quarto do seu filho ainda mais especial. Se o seu filho gosta de ambientes coloridos, transformados com luz LED que aguça a imaginação, não perca tempo, essas ideias vão com certeza ajudar vocês a recriar um ambiente único, veja!