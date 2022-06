17 revestimentos para que as paredes fiquem mais charmosas!

Depois da casa construída, o passo seguinte é revestir as paredes, para então, posteriormente acomodar o mobiliário e conseguir desfrutar totalmente do ambiente criado. Não é uma decisão fácil escolher cores ou texturas para as paredes e nem é uma decisão que deve ser tomada às pressas, mas sim com cuidado e atenção. Dessa maneira, o resultado pode ser maravilhoso. Desde a cor, à textura e até à temperatura..tudo deverá ser considerado e muito ponderado.

No artigo de imagens de hoje mostraremos alguns tipos de revestimentos. Uma lista de materiais com os quais poderá cobrir as paredes de sua casa quando construir o seu lar, ou apenas se decidir fazer algumas mudanças no aspecto geral. São ideias frescas que se adaptam a todos os bolsos, gosto e preferências. Venha conosco!