Décor: como utilizar cor sem erros

Pense fora do quadrado! Que tal misturar uma improvável paleta de cores? veja como isso funcionou perfeitamente para essa sala de estar. O ambiente predominante branco, recebe luz em abundância através das grandes janelas. O toque de ousadia se dá devido à mistura nas cores das poltronas, do sofá e do pequeno pufe. Verde, rosa e amarelo? Se você souber escolher, o ambiente pode ficar super original e ousado. Por que não tentar?! No caso de preferir por um mobiliário com uma cor uniforme, experimente em almofadas, mantas, cortinas e tapetes?