Precisa cortar custos? 5 razões para limpar e organizar sua casa sozinho

Uma grande parte das casas brasileiras têm um um trabalhador doméstico para ajudar com a limpeza e organização do lar. E não são apenas os ricos que conseguem ter este privilégio. Hoje em dia, por conta do trabalho cada vez mais exigente que mantêm as pessoas longe de casa por mais de 10 horas por dia, tem ficado cada vez mais difícil encontrar tempo para cuidar da limpeza. Especialmente se tivermos filhos.

No entanto, com a atual situação econômica do país e com a necessidade de cortar custos, talvez esteja no hora de você diminuir os gastos e começar a cuidar da casa sozinho. Acha impossível? Não é! Com um pouco de organização, é possível fazer tudo, sem recorrer a qualquer ajuda externa. Como? Vamos descobrir neste livro de ideias dedicado às 5 razões para dispensar a faxineira, ou, pelo menos, reduzir os dias dela!