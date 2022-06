Bancadas na cozinha

As cozinhas são um dos cômodos mais queridos por todos, e que mais despertam curiosidade na maioria das casas. Quando vamos conhecer a casa de algum amigo, logo queremos conhecer a cozinha dele. Assim como quase todos os cômodos da casa, a cozinha também reflete a personalidade da pessoa, mas de uma maneira diferente. É nela que se estabelecem alguns rituais com relação ao preparo de alimentos e socialização.

Antigamente, as cozinhas eram formadas por apenas alguns itens básicos: balcões, eletrodomésticos e mesa com cadeiras. Hoje em dia, muitas cozinhas, privilegiadas e com abundância de metros quadrados, podem se transformar em uma espécie de ponto de encontro moderno e descontraído. Cada vez mais, arquitetos e designers estão adequando bancadas nos projetos de cozinhas, que podem acomodar um variado número de pessoas para refeições menos formais ou para funcionar até mesmo como uma espécie de bar pessoal. Pensando nisso, hoje selecionamos algumas bancadas que foram instaladas em cozinhas contemporâneas e que acabaram por se transformar em um dos focos de atenção de todo o cômodo. Confira e, mais uma vez, inspire-se!