Piscina com churrasco: par perfeito para o verão brasileiro!

Hoje te mostramos um espaço de churrasco que tem todo o necessário para você descansar, relaxar e se divertir. Com a chegada do verão, esse tipo de lugar é ideal para aproveitar com amigos e família. O projeto fica no Brasil e é obra do escritório Graca Brenner Arquitetura e Interiores.

A seguir, vamos passear por esta casa que tem tudo: um espaço para relaxar, cozinhar, e até para jogar. Mas não é só isso: Ele também conta com uma incrível piscina! Vamos ver!