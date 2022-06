O charme do estilo escandinavo

A escandinava é a região do norte da Europa que abrange os países da península-escandinava: Dinamarca, Suécia e Noruega. Por vezes, acrescenta-se a Finlândia, as ilhas Feroé e a Islândia como parte integrante, já que não existe fronteira política definida, ora incluindo, ora excluindo, os países vizinhos. Terra de origem dos povos germânicos e dos Vikings, foi constantemente despovoada e desprovida de fauna e flora terrestres ao longo do tempo.

Justamente por estar no meio do Círculo Polar Ártico, possui um inverno extremamente rigoroso, gélido, longo e escuro. Assim, preservar a luz solar é uma necessidade primordial dos povos que habitam esse território. A partir disso, o conceito da decoração escandinava baseia-se principalmente nas condições climáticas dessa área do planeta. Surgiu no princípio do século XX, criado pelo desenhista Carlo Larsson, que usou as características dos artesanatos regionais e da paisagem local para compor o design de interiores.

Esse estilo combina o tradicional com o moderno priorizando a paleta de cores e a organização da casa. Confira nossas dicas para transformar o seu lar num cantinho com influências do décor escandinavo.