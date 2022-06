Uma casa brasileira fechada por fora, mas espetacular por dentro

No artigo de hoje visitaremos uma casa muito discreta, segura para a família e super aconchegante. Localizada em Passos, Minas Gerais, seus moradores são um casal com três filhos e a construção foi realizada em um amplo terreno urbano.

Em diversas ocasiões, já comentamos que para começar o desenho de uma residência familiar é importante ter o desenho do terreno e as principais demandas dos clientes. Além disso, é importante conhecer as normas de construção do local onde será a construção, portanto contar com a ajuda de um de nossos profissionais arquitetos é essencial. Confira a seguir como exemplo, o excelente trabalho do estúdio A/Zero Arquitetura!