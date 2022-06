7 soluções geniais para um banheiro pequeno e sem janelas

O maior problema com um banheiro sem janelas é a iluminação adequada. O primeiro passo para melhorar seu banheiro é encontrar a iluminação perfeita. Iluminar sobre ou ao redor do espelho é uma obrigação, mas se seu banheiro for pequeno, você pode querer considerar outros espaços para adicionar pontos de luz, como sob armários e arandelas de parede. Você também pode considerar adicionar uma luminária decorativa.

A iluminação é a chave de espaços fechados. Como o ambiente é pequeno, deve-se procurar uma iluminação abundante para criar a sensação de amplitude, e como neste caso estamos tratando de banheiros sem janelas, recomendamos experimentar a iluminação vertical.

O projeto acima conforma diferentes áreas através da iluminação, dando protagonismo a diferentes pontos do lavabo. O efeito final é especial e elegante, que faz com que os usuários sintam-se bem vindos e confortáveis. As cores escuras utilizadas neste exemplo pedem que a iluminação se distribua ao longo do ambiente, mesmo que seja leve e mais quente.