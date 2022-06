Uma casa dos sonhos no interior paulista

A casa tem vários quartos com decorações diferentes, embora sempre com um toque rústico. Este quarto de casal se destaca pelos detalhes românticos, que surgem nas peças clássicas que o decoram: a cama larga com cabeceira alta, o banco em madeira no pé da cama e a cadeira com linhas sinuosas junto à escrivaninha antiga. O tapete, no entanto, chama as raízes e se apresenta em fibras naturais.