Toque oriental: sua casa no estilo japonês

A arte do Japão é milenar, sendo base de inspiração para a cultura ocidental até os dias de hoje. Por muito tempo sofreu influência de criações chinesas. Mas a partir do século IX foi delimitando suas regras e tomando independência do vizinho asiático. A pintura e a caligrafia têm papel fundamental no tipo de expressão artística do país. Aliados ao budismo, principal religião, e um cenário político conturbado, a produção foi ganhando força e se perpetuando além das fronteiras do Oriente.

No campo da decoração, segue o equilíbrio zen do seu povo, com ênfase no minimalismo, valorizando o espaço e mantendo o essencial em sua concepção. Balanceando a vida moderna e os princípios da filosofia tradicional, esse tipo de décor está sempre se renovando, buscando uma versão mais moderna e contemporânea dos seus ideais.

A beleza e a sobriedade dos cômodos, de um jardim ou da casa com a temática japonesa, nunca sai de moda. Seja com acessórios ou com ambientação completamente inspirada nessa tendência, aprenda como levar a elegância, a funcionalidade e a tridimensionalidade desse design de costumes para dentro do seu lar.