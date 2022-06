Uma casinha compacta e aconchegante na floresta

E concluímos nossa visita dando uma olhada no banheiro, pois sabemos que você já estava se perguntando como o mesmo seria, não é?

Com as paredes em azul, o banheiro mantém um diálogo com o quarto, é moderno e prático. O ponto alto, que faz toda a diferença, é a ampla janela que o deixa sempre iluminado e arejado. No entanto, para maior privacidade parte de sua composição recebeu um vidro leitoso que permite a entrada de luz sem que ninguém veja o interior.

Para montar direitinho seu banheiro pequeno, confira alguns erros a serem evitados!