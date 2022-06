10 pisos que você pode colocar no seu quintal hoje mesmo

Uma das grandes diferenças entre ter casa ou apartamento é que a casa necessita de cuidados com a área externa. De fato é maravilhoso ter um espaço com um jardim ou área de festa para usufruir com exclusividade, só para você, a família e amigos. Mas esse luxo vem acompanhado de uma verdadeira obra extra. Esse espaço também demanda uma estrutura, que inclui a escolha de piso para área externa.

As opções existentes no mercado são muitas, e por isso mesmo é que a escolha deve ser cuidadosa. Então, antes de ir para as lojas fazer pesquisa de preço, você deve avaliar a situação do terreno, o destino que será dado para essa área, o clima típico da região, se crianças ou animais de estimação usarão o espaço, entre outros fatores.

Esse planejamento antecipado contribui para que você escolha um revestimento para quintal realmente útil, que satisfaça suas necessidades por muitos anos. Afinal, se você tem uma casa própria, já sabe que a manutenção do imóvel vai ser mais um de seus compromissos todos os anos. E nada melhor do que garantir um custo-benefício elevado para não se incomodar com mais obras em um curto período de tempo.

Sabendo de tudo isso, a intenção desse livro de ideias é apresentar para você 10 opções de pavimento para quintal, as características de cada uma delas e dicas de uso para facilitar a sua escolha. Veja quais são as propostas dos arquitetos cadastrados na homify.