Casa moderna que é um sonho!

Dando uma olhada na fachada da frente, que são recebidas por diferentes toques que tudo parece tão encantador. Mas são os detalhes de madeira que, em nossa opinião, lindíssimos. Veja como a bela madeira contrasta com as superfícies brancas das paredes, além do gramado verde exuberante e a elegante calçada de pedra!

Além disso, como foi incluindo a madeira cor de chocolate em várias superfícies, assim ajudou a definir um projeto coeso.