12 piscinas totalmente originais para todos os gostos

Aqui segue outro exemplo de piscina coberta que se conecta com o exterior. O maravilhoso interior com teto alto e parede de pedras de um lado se completa com uma parte mais estreita e janelas bem amplas para uma incrível paisagem. Tudo pode ser apreciado sem precisar sair da piscina. Outra vantagem desde design é que as piscina pode ser agradável em qualquer estação do ano!