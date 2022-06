12 ideias com madeira para fechar o seu quintal

No homify um monte de ideias para tornar o seu espaço externo seguro. Infelizmente, ainda existem pessoas que têm grandes casas rodeadas por uma grade de metal. E ainda há tantas ótimas opções para manter tudo seguro! A seleção da cerca você pode pedir ajuda para o seu arquiteto, mas você também pode contratar um paisagista. Afinal, o profissional saberá qual muro será ideal e com as características benéficas para proteger o seu lar.

Pode custar tempo e esforço a tentar proteger uma residência com a construção especialmente concebida para tal efeito. Enquadrando quintais e jardins com cercas ou muros e desenhos que fogem do convencional. No entanto, hoje vamos mostrar 12 grandes maneiras que podem melhorar a aparência e a segurança, além da privacidade dos espaços exteriores da sua casa, a baixo custo, fácil e eficaz.

Nós esperamos que você gosta das ideias, e nós convidamos você a procurar aconselhamento para os seus projetos e ajuda de nossos especialistas.

Confira!