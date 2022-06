9 erros fáceis de serem evitados na decoração do quarto

Tapetes são ótimos para deixar o quarto mais confortável e aconchegante. Contudo, é preciso saber escolher a peça perfeita para que o espaço não fique mal distribuído. Utilize as medidas de sua cama como referência e coloque o tapete embaixo de maneira que sobrem margens laterais no entorno dela. Se a ideia é utilizar o tapete apenas nas bordas, não deixe que a peça seja mais do que a largura do móvel.