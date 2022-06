Como ter um belo jardim com pouco espaço

Este mini jardim reúne diversas e distintas texturas. Aqui temos um pequeno deck de madeira na área onde se encontram as cadeiras, além do piso e paredes de pedra diferentes do chão. As texturas contrastam com as plantas que, aqui, são imbuídas da mesma finalidade: revestir o ambiente. A forma como a vegetação é disposta é um verdadeiro charme.