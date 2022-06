11 imagens de uma cozinha econômica para que você planeje sua

Gostaria de remodelar a sua cozinha, mas obviamente sem gastar toda as suas poupanças? Renovar ou planejar a sua cozinha não tem porque ser um sacrifício. Há opções modernas, econômicas e fáceis de instalar e manter, por exemplo, as cozinhas com móveis recuperados de madeira. Não conhece? Consiste num material composto por restos e sobras de madeira prensada que posteriormente é revestida com uma película de outra cor ou acabamento, deixando a mais resistente e duradoura.

Para que se inspire a construir a sua, mostramos-lhe 11 fotos inspiradoras de uma bela e real cozinha, onde as portas frontais foram fabricadas com o compósito que falamos anteriormente. Neste caso uma superfície de 18 mm de espessura forrada com 2 mm de PVC de outro acabamento. Desfrute e compartilhe com os seus amigos, vamos lá!