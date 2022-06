6 incríveis ideias P&B que você pode tentar em casa

A combinação clássica entre preto e branco fica fantástica quando você se permite brincar com o estilo. Uma excelente opção é o formato de “tabuleiro de xadrez” que é lúdico e divertido se trabalhadas as cores no piso e nos armários do banheiro, por exemplo. Basta se lembrar de manter os seus elementos sólidos na tonalidade branca para que as dimensões possam aparecer.