6 segredos que um decorador de interiores nunca vai te contar

O piso pode desempenhar um papel chave na concepção do espaço, e isso os profissionais sabem muito bem. Este é um recurso bastante eficaz para realizar belas mudanças no local. Tudo consiste em escolher materiais de tons neutros e crus para o piso de sua casa. Se você quer uma sensação de leveza, a recomendação é escolher um piso com tábuas de madeira clara ou um de resina perfeita, ótima para a expansão do espaço.