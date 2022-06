12 ideias diferentes para iluminar o seu quarto

Para uniformizar a iluminação do ambiente, procure utilizar luminárias em ambos os lados da cama e uma no centro. Esse tipo de aparato pode ser explorada em ambientes que se pretende repousar e encontrar o descanso justo, não sem antes fazer uma leitura calma e suave para, enfim, pegar no sono. Abuse do design original para as luminárias e aproveite bem o seu descanso.