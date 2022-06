Faça você mesmo: os 7 melhores truques e ideias do ano!

Vamos rever os principais truques e algumas ideias mencionadas ao longo do ano, aqui no homify! Ficamos por dentro dos incríveis projetos arquitetônicos, as excelentes dicas de organizações que transformam espaços chatinhos em ambientes esplêndidos. Vimos também diversas dicas para você colocar sua criatividade em prática.

Afinal, nada como decorar uma casa de forma personalizada, claro, principalmente quando não gastamos muito, ou melhor, nada! Às vezes, queremos comprar algo novo e esquecemos de reaproveitar aquilo que já existente em nosso lar – várias coisas que dispensamos pode ser excelentes elementos decorativos. O grande segredo é disponibilizar um pouco de tempo e mãos à obra!

Para te ajudar nessa tarefa, separamos alguns artigos com ideias divinas, seja para decoração do seu quarto, cozinha, sala etc. Com o lema: Faça você mesmo – é possível transformar qualquer item para decorar o seu lar de forma sustentável e econômica. Vamos lá!