Uma pequena cozinha cheia de charme!

Planejar uma construção em um ambiente pequeno é uma tarefa um pouco trabalhosa, especialmente para muitas pessoas que moram em apartamentos que não possuem um amplo espaço. Mas não é o fim do mundo, pois as cozinhas planejadas são transformadas em cômodos acolhedores e equipadas com itens modernizados. Veremos em seguida uma cozinha no estilo clássico. O mobiliário foi adaptado às necessidades específicas do morador, aliás, teve espaço até para uma mini adega.

Vamos conferir!