homify 360°: Casa de férias no interior de São Paulo

Uma casa dessa dimensão não poderia ter um banheiro diferente – amplo, elegante e minimalista! O piso do banheiro foi revestido com mármore travertino e a pia foi feita com o tradicional mármore branco. A madeira e o vidro deixam o revestimento do ambiente mais rico e completo. A banheira estilo vitoriana realça o design do banheiro tornando o espaço um verdadeiro mini spa.