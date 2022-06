Casa pequena e moderna tem interior com o aconchego perfeito

A cozinha é pequena, mas especialmente moderna. Seu formato triangular conta com planejamento perfeito para o conforto nas atividades culinárias. As linhas retas no balcão minimalista trazem o fogão embutido e cuba, contando ainda com iluminação direta sobre a pia. No armário superior, o minimalismo está presente nos grandes espaços de armazenamento. Ao fundo, o armário embutido abriga, com discrição, a geladeira.