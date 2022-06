Uma viagem no tempo: 6 cozinhas com azulejos clássicos

No início do século XX a decoração com inspirações europeias e, mais precisamente, portuguesas, eram comuns na maioria das habitações no país. Temas coloridos com paisagens, mapas medievais e cenários compostos com traços finos e infantis, eram presentes em decorações internas e externas. Neste detalhe, o desenho colorido desgastado traz um mapa de navegação utilizado na Idade Média. A presença deste desenho que atravessa décadas tem o poder de nos fazer viajar no tempo.