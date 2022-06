homify 360°: Box House em Brasília

Diferente dos muitos projetos nacionais com design tradicional, a Box House é um projeto realmente inovador que experimenta uma nova maneira de viver. A ideia da 1:1 Arquitetura era criar um espaço compacto que tivesse um formato diferente das demais residncias e permitisse um novo conceito de moradia.

Na verdade a Box House é uma grande caixa de concreto que exala estilo e diferencial através de seu formato, texturas e misturas de peças de design.

Construída a partir do conceito de pool house, a casa contém apenas 65 metros quadrados e nele distribui dois quartos, banheiro social, uma área de serviço, espaço gourmet e sala de estar. A casa também pode se considerar realmente um espaço com traços retos que refletem um design jovial em ambientes bem distribuídos.

Por fora, como mencionamos acima a Box House revela uma volumetria de concreto exposto, por dentro exala bom gosto com peças que formam uma atmosfera atual e rica, refletindo as características do modernismo brasileiro. A fachada esbanja design industrial, construído com aço enferrujado e betão. O interior foi preenchido com uma mistura de diferentes texturas, cores e mobiliários assinados por diversos designers brasileiros.

As imagens falam por si só, portanto, veja esse novo conceito de moradia que veio para inovar o cenário da arquitetura brasileira atual.