8 erros fatais que você deve evitar ao criar um pátio

Se você quer desfrutar plenamente de um pátio, quintal ou jardim, precisa dedicar seu tempo e atenção em duas fases imprescindíveis: o planejamento e a manutenção. Na fase de planejamento, é fundamental definir as áreas de lazer, os locais e os tipos de plantas, os locais e os tipos de mobiliário, o tipo e os pontos de iluminação, as formas de rega e escoamento, o tipo de piso ou gramado, os pontos de instalação elétrica e de gás, a presença de equipamentos como churrasqueira ou piscina, e assim por diante. Na fase de manutenção, as preocupações se voltam a questões como, por exemplo, as formas de proteger e fazer durar mais o mobiliário, o cronograma de regas e podas, o tratamento de pisos e coberturas de madeira, a limpeza das áreas e dos móveis, entre outras coisas.

É, no entanto, muito comum que se cometa erros, especialmente na fase de planejamento, que são os mais graves, já que significam refazer tudo ou se contentar com o problema. Assim, vale muito a pena dar atenção redobrada a essa fase para se evitar dores de cabeça no futuro. Neste livro de ideias, apontamos 8 erros fatais que você deve evitar a todo custo no planejamento ou manutenção do seu pátio, quintal ou jardim. Com certeza, você vai poupar muito trabalho e gastos ao levá-los em consideração!