Poltronas em destaque

O princípio do uso da poltrona data de cinco mil anos antes de Cristo, no antigo Egito. Símbolo de nobreza, grandeza e de poder, revestidas de ouro e pedras preciosas, somente os faraós eram autorizados a sentar-se nela. Durante o império romano, igualmente eram ocupadas por pessoas importantes, apesar de costumeiramente, a peça fazer parte dos refeitórios ou salas de jantar. Atualmente, nada melhor que chegar em casa depois de um dia estressante de trabalho e poder relaxar numa poltrona macia e acolhedora.

A palavra poltrona deriva do italiano poltro que significa cama. E, passo-a-passo o nome acabou por designar um tipo de sofá que acomoda uma pessoa só. Coringa na decoração, cabe em inúmeros cômodos da casa, como a sala de estar, o escritório ou os dormitórios. Com uma infinidade de estampas e modelos, não necessariamente precisa ser parte integrante do conjunto de sofá. Principalmente com os novos layouts de apartamentos ou casas compactos, também pode ser uma substituta para estofados maiores.

Vão do clássico ao moderno, com uma diversidade de acabamento que possibilita uma dinâmica de visual único para cada lugar que faz parte da decoração. Assim, seja para ambientes pequenos ou grandes salões, é sucesso garantido e um item indispensável para o décor do seu lar.