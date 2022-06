42 salas de estar modernas e elegantes para você fazer a sua

Como decorar uma sala moderna? Qual mobiliário escolher? Quais as cores? Muito frequentemente as propostas que encontramos no mercado acabam exagerando no excesso de detalhes, acessórios e decorações inúteis, o que nos leva a criar espaços que se tornam cheios de objetos desnecessários e pouco práticos. A moderna proposta de sala de estar que nós oferecemos como inspiração aqui no homify é o contrário disso: simples, sem muitas distrações, a fórmula que todos já conhecem e funciona muito bem: parede com a TV embutida e sofá. Parece muito simplista?

Hoje apresentamos 42 fotos de exemplos de salas de estar que vão te fazer mudar de ideia a respeito da simplicidade. Decoradas em estilo moderno, elas dão aos apartamentos o estilo unido ao descanso ideal para limpar sua mente de todos os pensamentos. Nada complicado ou muito caro! Dê uma olhada e inspire-se para mudar a sua agora mesmo.