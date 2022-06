Chegou o verão! Como instalar uma piscina pré-fabricada em um dia

A construção pré-fabricada está em seu auge e as piscinas de uma peça têm resolvido de maneira muito simples e rápida as dificuldades de instalação comuns ao método tradicional. Mas saiba que se você procura uma piscina com uma ótima durabilidade, é importante apostar em materiais que resistem ao tempo.

Neste livro de ideias, vamos apresentar uma novidade: uma piscina pré-fabricada feita de uma única peça de metal. Ela foi projetada e confeccionada sob medida e instala em uma área previamente escavada com a forma e a profundidade necessárias para a borda ficasse próxima ao chão. A peça foi levada da fábrica até a residência por um caminhão e, em seguida, colocada com um guindaste. O único trabalho extra foi cobrir as áreas da borda e as terminações. O resultado é sensacional!