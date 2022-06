Casa contâiner de 50m2 é resistente ao calor e ao frio

Cada dia mais o setor imobiliário conhece a realidade no Brasil: um projeto sustentável não apenas agrada os olhos e a consciência, mas também ajuda a poupar – e muito! – no bolso a cada mês. Com os altos preços e a alta inflação, essa tem sido a escolha de muitos para sustentar a vida independente. Os fabricantes de casas pré-fabricadas estão bem ligados nisso tudo e oferecem inúmeras soluções individuais, com sistemas modulares flexíveis e que podem se adaptar a diversos tipos de projeto. Além de aumentar o valor da casa, você economiza espaço e energia, apostando em uma solução funcional, compacta e tecnológica. O máximo, não?

O exemplo abaixo possui módulos que podem ser combinados livremente, de acordo com os pedidos dos clientes. As vigas horizontais em combinação com a cor escura da estrutura cria uma aparência sofisticada, enquanto aberturas foram inteligentemente posicionadas de modo que não apenas a fachada, mas também o interior se beneficie com a luz do sol. A casa tem um sistema de ventilação com recuperação de calor e um sistema fotovoltaico.