Rústica e moderna: uma casa encantadora!

O desenho do balcão com um ângulo curvo é muito apelativo, assim como a modernidade dos detalhes na organização. Embora não seja perceptível, o balcão conta com portas praticamente invisíveis que garantem um amplo espaço de armazenamento, mantendo o visual minimalista do ambiente. O design inovador é confortável para acomodar mais de uma pessoa para as atividades culinárias.