As 10 melhores casas de campo do ano

Esta casa fica no Rio Grande do Norte, mas em uma serra, a 150 km de Natal. O lugar onde ela foi construída é bastante inusitado: a casa foi colocada no alto de um monte.

Para combinar com a propriedade super moderna, o jardim também é pouco comum, com ilhas de gramado ou terra. Uma casa perfeita para quem busca fugir do comum. Para saber mais sobre ela, acesse: Lar rústico no Rio Grande do Norte tem vista maravilhosa