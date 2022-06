O charme de um apartamento parisiense

Devido a integração de espaços dentro do apartamento, os ambientes foram ampliados e ganharam alguns metros extras. Assim, Sandra Dages resolveu incrementar o décor feminino do apartamento com um elemento extra: A famosa cadeira de balanço RAR de Charles & Ray Eames. É incrível como pequenos elementos complementam o ambiente tão bem. Nessa imagem ainda se pode perceber o ambiente com as cortinas fechadas. O efeito é suave e acolhedor, a cortina realmente combina com o restante do espaço transformando o quarto em espaço ideal de descanso.